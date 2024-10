Gli irrinunciabili Da Gyasi fino a Viti | ecco i quattro inamovibili

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nella grande partenza in campionato dell’Empoli a stupire è stato soprattutto il fatto che la squadra non ha mai perso identità ed organizzazione anche dopo le varie sostituzioni. Se andiamo a vedere, però, dei 19 giocatori utilizzatira da D’Aversa soltanto dieci hanno giocato più della metà dei 540 minuti disputatira. A testimonianza che il tecnico azzurro una spina dorsale della squadra l’ha scelta. Sonoi calciatori a cuira non ha mai rinunciato e che, quindi, sono rimasti in campo per tutto il tempo ufficiale: il portiere Vasquez, i difensori Ismajli ee l’esterno destro. Anche il dirimpettaio Pezzella ha comunque saltato, di fatto, soltanto un tempo con 495 minuti all’attivo. Addirittura appena 15 i minuti persi da Henderson, vero ‘motorino’ di centrocampo.