Frane in collina ecco 65 milioni Trebbio Busca e altre 23 strade | Avanti i progetti ora più tecnici

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Forlì, 4 ottobre 2024 – Mentre le forti piogge creano ulteriore preoccupazione sull’Appennino romagnolo, arrivano buona notizie dalla struttura del commissario Francesco Paolo Figliuolo, che ha emanato tre nuove ordinanze (numero 33, 34 e 35) relative a ulteriori interventi post-alluvione: ricostruzione, ripristino, riparazione e semplificazione per l’assunzione di personale tecnico o amministrativo. Per la Provincia di Forlì-Cesena, come ente attuatore, sono 23 icitati riguardantittante: 20 di questi finanziati con risorse del Pnrr, mentre i restanti 3 con risorse ordinarie nelle disponibilità del commissario. Nello specifico è stata finanziata la messa in sicurezza di 9provinciali nel Cesenate e di 14 nel Forlivese, per complessivi 65di euro su circa 276 chilometri di