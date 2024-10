È morta Lea Pericoli leggenda del tennis italiano

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Èall’età di 89 anni Leadel. Lo ha annunciato venerdì mattina la Feder. Nata a Milano nel 1985, Leaè stata una delle prime donne a raccontare ilsu giornali e in tv dopo averlo giocato ai massimi livelli. Il presidente Angelo Binaghi e tutto il movimento delsi stringono con affetto alla sua famiglia in questo momento di grande dolore. La storia della campionessa da record delaveva 27 titoli all’attivo nei campionati nazionali in singolare, doppio e doppio misto. Nei tornei del Grand Slam, ha raggiunto quattro volte gli ottavi al Roland Garros (1955, 1960, 1964 e 1971) e tre volte sull’erba di Wimbledon (1965, 1967 e 1970).