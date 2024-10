Conte non è fesso lo ha dimostrato anche contro il Como

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2024)“non è”, lo hail‘Cca nisciuno è fess. Anzi no,non è. Ha annusato l’aria e sa che questa squadra non può sentirsi fortese lo è, per questo aveva scelto il ritiro pre-parartita e risposto a chi vuole gonfiare il Napoli. Gli azzurri sono un paziente in convalescenza che migliora ma non può ancora correre al parco o fare baldoria. Così dopo il primo tempo dove ilha fatto quel che vuole nell’intervallo ha detto che queste gare si vincono correndo e combattendo, non basta una rete dopo 25 secondi. Il giochista Fabregas non ha scomposto la squadra dopo lo svantaggio lampo, ha lasciato intatto il suo piano: ragnatela di passaggi dalle corsie esterne al centro e poi far scoccare le due frecce Nico Paz e Strefezza.