Conte analizza il 3-1 sul Como | Reazione di carattere ma possiamo fare di più

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Napoli di Antoniocontinua la sua marcia trionfale, vincendo ancora, stavolta contro ilal Maradona. La partita si è conclusa con un netto 3-1 in favore degli azzurri grazie alle reti di McTominay, Lukaku e David Neres. Con questa vittoria, la squadra mantiene l’imbattibilità in casa e conferma la sua crescita sotto la guida del tecnico leccese. In conferenza stampa,hato con attenzione la prestazione della sua squadra, sottolineando sia gli aspetti positivi che quelli da migliorare: “Siamo partiti veramente forti, segnando subito grazie a una situazione studiata. Forse il gol ci ha un po’ appagato, ma abbiamo cercato di gestire i ritmi. Allenandoci per giocare a ritmi intensi, nel primo tempo abbiamo concesso tre tiri pericolosi. Potevamomeglio, e nell’intervallo abbiamo cambiato qualcosa tatticamente.