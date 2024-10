Catia Acquesta presenta il suo ultimo libro con Roberta Bruzzone

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 4 ottobre 2024) ROMA –hato il suoconnella cornice di Eternal City Motorcycle Show a La Nuvola. Giornalista e autrice la prima, psicologa forense e criminologa la seconda. Entrambe personalità pubbliche che ogni giorno lottano contro la violenza sulle donne e la violenza di genere. Il titolo delfa molto riflettere: “Perdona, Rinasci, Ama”, anche tu puoi essere felice!” con prefazione di Paola Perego. Unfocalizzato sulla rinascita per chi ha subito violenze e ingiustizie da parte di un partner o di un ex, attraverso il perdono. La scrittrice, racconta come fare per superare un trauma, arrivare a perdonare, a rinascere, a essere capaci di amare nuovamente.sostengono che la passione per la moto è stata molte volte fondamentale per abbracciare una nuova vita.