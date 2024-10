Borsa | Milano recupera con banche e Recordati debole Enel

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nell'ultima seduta della settimana Piazza Affari è stata lamigliore in Europa dopo la frenata della vigilia: l'indice Ftse Mib ha concluso in crescita dell'1,28% a 33.594 punti, l'Ftse All share con il medesimo aumento a quota 35.739. Ma quasi tutti i mercati azionari del Vecchio continente si sono mossi in rialzo: ladi Parigi è salita dello 0,8% finale, con Francoforte in aumento dello 0,7%. Madrid ha chiuso in rialzo dello 0,4% e Amsterdam dello 0,1%, mentre Londra ha concluso invariata. Gli operatori hanno guardato anche ai dati Usa che sembrano poter rafforzare la politica di taglio dei tassi avviata dalla Fed, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in ribasso: il differenziale ha chiuso a 129 punti base contro i 131 dell'avvio e il rendimento dell'emissione del Tesoro al 3,5%.