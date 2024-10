Bonus agricoltura a tutela di Dop e Igp | chi può richiederlo e come fare domanda

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ottobre 2024 – Siamo fra i Paesi col maggiore numero di referenze DOP (Denominazione di origine protetta) e IGP (Indicazione geografica protetta), rispettivamente oltre 4.000 e oltre 3.400,certificato dal Rapporto e-food DOP IGP Italia realizzato da Origin Italia in collaborazione con Fondazione Qualivita. Per questo motivo è di grande importanza ilper la loro valorizzazione, di cui si occupa il decreto del 26 luglio 2024 dal Masaf, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 settembre 2024. Il Fondo rimborsa anche formazione professionale e visite in aziende agricole.