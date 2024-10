Ateneo di Firenze festa e corteo con 151 dottori di ricerca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 – L'università diha festeggiato oggi 151 allievi che hanno concluso i corsi del dottorato didel 36/o ciclo, raggiungendo così il più alto livello di istruzione previsto dall'ordinamento universitario. La cerimonia si è svolta al Teatro Verdi e si è aperta con ildeidi, che hanno attraversato le strade del centro, da via del Proconsolo a via Ghibellina. Durante la manizione Alessio Grossini, Alessandro Salvadori e Leonardo Trono dell'orchestra dell'Università hanno eseguito il concerto Rv103 in sol minore di Antonio Vivaldi: alla fine c'è stato il tradizionale lancio del tocco, che è avvenuto in piazza Santa Croce. «Questa è una delle cerimonie più allegre, con un significato molto importante per le università - ha spiegato la rettrice Alessandra Petrucci -.