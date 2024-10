Anticipazioni Il Paradiso delle Signore | ritorni e colpi di scena nelle nuove puntate

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Lede Ildal 30 settembre al 4 ottobre 2024 rivelano un turbinio di eventi che coinvolgerà i personaggi principali della soap. Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni, sarà al centro dell’attenzione con il suo tanto atteso ritorno a Milano, ma non senza conseguenze. Tancredi sarà coinvolto in situazioni pericolose che metteranno a rischio la vita di diversi personaggi. Lede “Il9” – VelvetMag Ile decisioni inaspettate Il ritorno di Vittorio Conti riaprirà molte ferite, soprattutto nel rapporto con Tancredi, che si ritroverà coinvolto in situazioni ambigue. Dopo un periodo di assenza, Vittorio deciderà di non riprendere il suo posto in maniera stabile, poiché l’attore Tersigni avrebbe richiesto una pausa dal set.