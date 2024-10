Varriale | La Juve mi ha impressionato Napoli non favorito per lo scudetto

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il giornalista Rai commenta la situazione delle italiane in Champions e la corsaDurante il programma radiofonico “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio, è intervenuto Enrico, giornalista Rai, che ha espresso il suo parere sulle prestazioni delle squadre italiane in Champions League e sulla corsain Serie A. Le italiane in Champions League: “impressionante”ha lodato le squadre italiane per le loro prestazioni in Champions League: “Sì, molto bene. Il Milan ha fatto un’ottima partita contro il Leverkusen e l’Atalanta ha confermato la sua crescita”, ha detto. Tuttavia, il giornalista ha riservato parole particolarmente positive per lantus: “Lami ha. Devi tornare ai tempi di Lippi per vedere unacosì competitiva, nonostante le avversità e gli infortuni”.