Tragedia al circolo Pertini Pugno durante la partita a carte Anziano muore in ospedale

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Una, una discussione fra anziani e poi la. È successo aldi via dei Salici, nel quartiere Mazzafame di Legnano. Un uomo di 78 anni, Vincenzo Gibilaro, residente nella zona, è stato colpito al volto da unsferrato da un altrouna. Gibilaro è stato subito colto da malore. Nonostante l’intervento immediato del 118 e il trasporto all’di Legnano, l’uomo è decedutola notte. La polizia è stata allertata dopo la morte dell’e ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche della vicenda. Al momento, nessuno è stato iscritto nel registro degli indagati. Secondo le prime ricostruzioni, la lite tra i due uomini sarebbe scoppiata per la sconfitta a, degenerando in una colluttazione. Il 78enne, dopo essere stato colpito, ha accusato il malore che gli è stato fatale.