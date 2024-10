Si schianta con l’auto e muore bruciata viva | Francesca lascia 2 bimbe

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) A Carini, piccolo centro alle porte di Palermo, le strade si sono trasformate nel palcoscenico di una tragedia improvvisa.Sicurella, 40 anni, infermiera dell’Ospedale Cervello di Palermo, stava percorrendo via Bernardo Mattarella a bordo della sua Opel Crossland. Forse stava tornando a casa, desiderosa di riabbracciare le sue due bambine e raccontare loro la giornata passata tra i corridoi dell’ospedale. Forse il pensiero era rivolto ai suoi piccoli pazienti, ai gesti gentili e alle parole di conforto che ogni giorno offriva con dedizione. Ma il suo viaggio non è mai arrivato a destinazione. Poco dopo l’incrocio con via Amerigo Vespucci, la sua auto ha sbandato.