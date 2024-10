Se non lo avete ancora fatto provate il ramen freddo La ricetta di una cuoca-scrittrice

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il nome significa “pasta fredda cinese”. Infatti, questaviene preparata con pasta inventata in Giappone da cuochi cinesi nel XIX o XX secolo. È un piatto a base di, senza brodo, ma con molti ingredienti freschi e una salsa da versarci sopra. Colorato e perfetto per le giornate più calde, in Giappone lo mangiamo spesso in estate. Qui trovi i nostri ingredienti preferiti, ma come sempre puoi sostituirli in base ai tuoi gusti! Hiyashi Chuka: laoriginale giapponese Ingredienti per 4 persone Per la pasta 200 g di spaghetti di grano duro 2 cucchiaini di bicarbonato acqua salata Fai bollire l'acqua e aggiungi il bicarbonato. Con tutte quelle bolle, sembrerà un esperimento scientifico! Cuoci gli spaghetti secondo le istruzioni ma aggiungi due minuti al tempo di cottura. Quando sono pronti, sciacquali in acqua fredda.