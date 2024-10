Roberta Bruzzone su Chiara Petrolini | Fa la finta brava in realtà lucida e cattiva

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La criminologaha espresso un giudizio netto riguardo, la 21enne accusata di omicidio premeditato e soppressione di cadavere per la morte dei due neonati trovati sepolti nel giardino della sua casa a Traversetolo, Parma. Secondo, la ragazza ha mostrato segni di manipolazione e consapevolezza, affermando che “èe sa bene quello che ha fatto”.ha inoltre sottolineato cheha saputo costruire un’immagine di “ragazza”, ingannando le persone intorno a lei, compreso il suo ex fidanzato, padre dei bambini, che ha dito di non sapere nulla della vicenda. Leggi anche:, quella risposta atroce alla madre.