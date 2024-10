RISULTATI | SIW Colossal 2024 Parte 1

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Idella primadi SIW, andato in scena al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, che potete recuperare sul Canale Youtube della federazione: Six Man Ladder Match forContractPicchio batte Federico Volta, Sid Scala, Matt Disaster w/Jaguar Julia, Kevin Caio e Fabio Romano e conquista il Contratto Intergender MatchDanila Cattani* batte Vertigo w/Federico Volta Triple Treat Match for SIW Superior Italian ChampionshipVittorio Bruni w/Giulia Lucchesi batte Rafael (c) e Ivan Sanzio e diventa Nuovo Campione!!! *Al Debutto