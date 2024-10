Quanto deve pagare la Juventus per il riscatto di Kalulu|Calciomercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) 2024-10-03 08:57:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Dopo essersi resa conto di non poter più arrivare a Calafiori e Todibo, laper rinforzare la difesa ha virato su Pierre Kalulu. Il difensore francese era scivolato indietro nelle gerarchie di Fonseca, era diventato il quinto centrale nella rosa rossonera e così laha approfittato dell’occasione sul mercato per portarlo a Torino. E con Thiago Motta è rinato.LAPER ILDI KALULU – La trattativa trae Milan che ha portato Kalulu in bianconero è durata pochi giorni, e ha messo d’accordo tutti con il giocatore che dovrebbe avere più spazio, Motta che ha un rinforzo in più per la difesa come chiedeva e il Milan che ha guadagnato da un giocatore finito indietro nelle scelte del nuovo allenatore.