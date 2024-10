Proseguono secondo programma i lavori per il nuovo tunnel dell’alta velocità a Firenze

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 3 ottobre 2024)– Un altro grande passo per il. Ha percorso infatti 1630 metri la talpa che scava ilsotto. La fresa, che ha iniziato lo scavo in assetto definitivo da Campo di Marte nel novembre del 2023, dopo poco meno di un anno, si trova sotto viale Lavagnini, nei pressi del lago dei Cigni della Fortezza da Basso. A spiegarlo è il presidente Eugenio Giani all’uscita del, dopo aver percorso su un trenino insieme all’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli e Rfi (era presente Chiara De Gregorio, responsabile area centro nord direzione investimenti), l’intero tratto scavato. Il 2 ottobre si è svolto unsopralluogo del presidente in tutta l’area del cantiere.