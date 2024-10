Mortara ladri mettono a soqquadro l’intera casa in cerca di gioielli | arraffano contanti e scappano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024)(Pavia), 3 ottobre 2024 –in azione in unaindipendente di. Hanno colpito ieri tra le 14 e le 20, quando l’abitazione di via Monte Nero, una zona residenziale della città lomellina era disabitata. Dopo essere entrati hanno messo aogni stanza alla ridi oggetti preziosi da poter rubare. Non hanno trovato nulla, ma c’erano delle banconote che la famiglia teneva ine quelle le hanno fatte sparire. Ammonta a circa 200 euro il bottino. Quando i proprietari sono rinti alla fine della loro giornata, hanno trovato ogni stanza della lorocompletamente rivoltata e il denaro sparito. A quel punto hanno potuto soltanto chiamare i carabinieri della stazione diche hanno effettuato il sopralluogo e stanno indagando.