Lewis Hamilton Shock | Già da Piccolo Soffrivo di Depressione e Bullismo

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il campione britannico si apre sulle difficoltà mentali affrontate durante l’infanzia.rivelanell’infanzia, raccontando le sue esperienze personali. Tempo di rivelazioni per, sette volte campione del mondo di Formula 1 e attuale pilota della Mercedes. In un’intervista rilasciata al Sunday Times,rivelanell’infanzia, condividendo aspetti molto personali della sua vita, parlando apertamente delle sfide mentali che ha dovuto affrontare sin dalla giovane età. “Per tutta la mia vita ho fatto i conti con la mia salute mentale”, ha confessato. “Ho sofferto digià in un’età molto precoce, quando avevo circa 13 anni. Penso che fosse dettata dalla pressione delle corse e dai problemi a scuola, come il. Non c’era nessuno con cui parlarne.