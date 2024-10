Latina lancia un fumogeno in campo | nei guai un ultras

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024- Il Questore di, nel quadro delle attività di contrasto ai fatti violenti commessi in occasione delle manifestazioni sportive, ha emesso un D.A.Spo nei confronti di undelCalcio, per i fatti accaduti durante l’incontro di Coppa Italia– Perugia dello scorso mese di Agosto. Durante la partita, nella curva dei tifosi locali l’uomo si era infatti reso responsabile dell’accensione e del lancio nel terreno di gioco di fumogeni, condotta posta in essere in spregio della normativa vigente e con potenziale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.