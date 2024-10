L’Ascoli con Tesser per il rilancio Oggi la firma e il primo allenamento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ascoli, tutto pronto per il ritorno di Attilio. Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto sarà proprio lui il 15esimo allenatore del Picchio targato Pulcinelli. Nella mattinata dil’allenatore sottoscriverà un contratto biennale con il club bianconero dopo aver risolto il rapporto in essere con la Triestina. Nelle ultime ore il club di corso Vittorio ha messo in atto un clamoroso ed eloquente dietrofront, autosmentendosi dopo le decise affermazioni rese dal direttore sportivo Emanuele Righi al termine della gara persa in casa contro il Rimini (0-1) domenica scorsa. In quella circostanza lo stesso aveva sgomberato subito il campo dalle ipotesi di un nuovo e imminente cambio in panchina, dichiarando fermamente che si sarebbe andati avanti con Cristian Ledesma.