La Juve in Champions Punti di forza e di debolezza

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Laviaggia a punteggio pieno inLantus ha mostrato una grande prestazione nella sua partita diLeague contro il Lipsia, dimostrando carattere e organizzazione. Nonostante un inizio difficile con il gol di Sesko, i bianconeri hanno ribaltato la situazione grazie a un’ottima performance di Dusan Vlahovic, che ha realizzato due gol, e di Conceicao, che ha segnato il terzo. Questo duo ha dimostrato di essere fondamentale per la squadra, soprattutto ora che Thiago Motta dovrà affrontare l’assenza di Nico Gonzalez per infortunio. La, così, viaggia a punteggio pieno in, con buone notizie per il futuro. Ci sono alcune lacune soprattutto nella fase di supporto a Vlahovic.