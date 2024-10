Inventario l’alluvione in Toscana vista in 40 scatti In mostra fino al 13 ottobre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Firenze, 12024 – È stata prorogataa domenica 132024 la” di Marina Arienzale e Marco Lanza allestita nei locali della Galleria C2 Contemporanea di Firenze (via Ugo Foscolo 6). La, curata da Emma Colombi e Antonio Lo Pinto, nasce dalla volontà dei due artisti di raccontareche lo scorso novembre ha colpito la. "", il racconto di un'alluvione: le foto La soluzione trovata per testimoniare la catastrofe coniuga l’interesse di Lanza per il potenziale estetico degli scarti e dei resti e la riflessione sullo spazio pubblico portata avanti da Arienzale. Infatti, i due artisti non hanno fotografato l’evento in sé, e quindi le persone, le strade infangate o le case distrutte, ma gli oggetti più comuni e ordinari trovati, privati delle loro funzioni, ai margini delle strade.