Incendio al motore di un aereo Ryanair chiuso l’aeroporto di Brindisi

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 - A causa di un principio d'aldi unin partenza da, e diretto a Torino, è statotemporaneamente l'aeroporto del Salento. A bordo del velivolo (Fr 8826) c'erano 184 passeggeri più i membri dell'equipaggio che stati evacuati. Non ci sono feriti. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e per alcune ore non ci saranno arrivi o partenze dall'aeroporto per le operazioni di messa in sicurezza del velivolo. MARAVIGLIA Aeroporti di Puglia fa sapere che "a causa di un problema a un aeromobile in partenza si è reso necessario procedere alla chiusura dell'aeroporto del Salento di". E' quanto si legge in una nota.