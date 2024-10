Il trucco adesivo con paillettes firmato Chanel rompe gli schemi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’accessorio più prezioso della sfilataprimavera estate 2025 non è un accessorio. Non nel senso letterale del termine. Per ogni beauty addicted di questo mondo, si tratta di quella preziosissima ed esclusiva, striscia adesiva di paillette che ha definito e fatto brillare lo sguardo delle modelle. Uno dei segreti del make up della sfilata, disegnata dall’ufficio stile della Maison, dopo l’addio di Virginie Viard. Ilocchidella sfilata diPE 2025 Si dice che indossare un eyeliner nero sia come indossare un tubino (nero). Come decidere di mettersi qualcosa di iconico, per lo sguardo. Così, in quel tratto di eyelier nero che definisce lo sguardo delle modelle della sfilataprimavera estate 2025 c’è tutto lo spirito della Maison.