Il M5s tira dritto ora la coalizione per l' Emilia Romagna è un rebus

(Di giovedì 3 ottobre 2024) AGI - Il giorno che segue alla certificazione "il campo largo non esiste più", per Giuseppe Conte è scandito da una fitta sequela di riunione con i suoi, parlamentari e dirigenti di primo piano del Movimento 5 Stelle. Riunioni che l'ex premier tiene a cadenza regolare, ma che oggi hanno avuto all'ordine del giorno anche la 'scossa' data al centrosinistra. Conte ne ha ricavato, riferisce chi era presente alle riunioni, una "totale compattezza" del ceto dirigente M5s. D'altra parte il leader del Movimento non poteva aspettarsi nulla di diverso: l'abbraccio con il renzismo è visto da sempre come lo 'spettro' da evitare, tanto dal gruppo dirigente quanto dalla base del movimento che ha avuto modo di esprimersi sul punto durante la prima fase della Costituente.