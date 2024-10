Fiorella Mannoia al Palafacchetti di Treviglio | aperte le prevendite

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 3 ottobre 2024)con il suo tour “Sinfonica – Live con orchestra”, farà tappa venerdì 13 dicembre 2024, ore 21 aldi. È già iniziata la prevendita dei biglietti su vivaticket.com e ticketone.it. Dopo l’incredibile evento speciale alle Terme di Caracalla a Roma e dopo il grande successo delle tappe estive di “Sinfonica-Live con orchestra”, tour che ha collezionato date sold out nelle più belle location d’Italia, l’emozionante live diprosegue in autunno e inverno aggiungendo nuove date nei principali teatri, da Napoli a Brindisi, da Bologna a Firenze e poi, ancora, Torino, Catania, Roma, Padova e Trento, solo per citare alcune tappe.