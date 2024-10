È molto incoerente Beatrice Luzzi la stroncatura arriva proprio da lei…

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Personaggi Tv.è la nuova opinionista del “Grande Fratello“. Dopo il successo ottenuto nella scorsa edizione, Alfonso Signorini ha scelto l’attrice per affiancare Cesara Buonamici. C’è qualcuno però che sembra non gradire la scelta e si scaglia pesantemente contro l’ex gieffina. (Continua) Leggi anche: “Ti assisterò”., il gesto a sorpresa per una fan in grave difficoltà Leggi anche: Perla Vatiero, che lavoro fa davvero la vincitrice del “Grande Fratello” Chi èè una famosa attrice. All’inizio della sua carriera ha lavorato come autrice in Rai. Il successo èto con la partecipazione alla soap opera di Canale 5 “Vivere”, dove ha interpretato, dal 1999 al 2001, il ruolo di Eva Bonelli.