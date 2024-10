Creattiva parte alla grande | già in migliaia alla Fiera Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 3 ottobre 2024). Ha preso il via questa mattinadila 30esima edizione nel capoluogo orobico di, il Salone internazionale di Promoberg dedicato alle arti manuali, di scena fino a domenica 6 ottobre pv. Come da copione, anche oggi le prime appassionate del ‘fatto a mano’ si sono presentate in netto anticipo rispetto all’orario di apertura (9:30), festeggiando così per prime le nozze di perla dell’evento; l’afflusso è proseguito a pieno ritmo, condi persone giunte ada tutta Italia e indall’estero (organizzate anche in gruppi), felici nel farsi coinvolgere dall’offerta delle 234 imprese espositrici (provenienti da 15 regioni italiane e nove stati esteri) e dalledi eventi collaterali (corsi, dimostrazioni, laboratori, workshop) che dal debutto contraddistinguono la manifestazione.