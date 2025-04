Può usare il deodorante La curiosa richiesta al arbitro al cambio di campo Cosa è successo

richiesta surreale della britannica Harriet Dart nei confronti della francese Lois Boisson ha spiazzato tutti Ilgiornale.it - "Può usare il deodorante?". La curiosa richiesta all'arbitro al cambio di campo. Cosa è successo Leggi su Ilgiornale.it Al torneo di Rouen lasurreale della britannica Harriet Dart nei confronti della francese Lois Boisson ha spiazzato tutti

Potrebbe interessarti anche:

ChatGPT ora può usare il modello o1 che “ragiona” dentro Canvas

Può inoltre effettuare il rendering di codice HTML e React sia in Canvas sia in Progetti. Il rendering è disponibile anche per gli iscritti al piano Free. Novità anche per l’app per macOS... Leggi ...

Che succede a LDA? Fan preoccupati per il figlio di Gigi D’Alessio. Il messaggio sui social scritto dallo staff: «Non può usare il telefono»

«In questo momento abbiamo noi in mano il suo profilo, data l’impossibilità di Luca di utilizzare il telefono. Vi aggiorneremo domani per spiegare le dinamiche che hanno portato a questa ...

"Può usare DeepSeek per fini militari": l'asso nella manica di Kim

Secondo alcuni analisti la Corea del Nord potrebbe sfruttare il modello di intelligenza artificiale DeepSeek per potenziare le proprie operazioni militari e cibernetiche

"Può usare il deodorante?". La curiosa richiesta all'arbitro al cambio di campo. Cosa è successo. Ne parlano su altre fonti