Usa sparatoria in liceo Dallas uno studente ferito

studente è stato colpito a una gamba durante una sparatoria con un altro studente alla Wilmer Hutchins High School, un liceo di Dallas, in Texas. Lo riferisce Abc News. Dopo l’intervento della polizia, la scuola è stata messa in sicurezza. Lapresse.it - Usa: sparatoria in liceo Dallas, uno studente ferito Leggi su Lapresse.it Washington (Usa), 15 apr. (LaPresse) – Unoè stato colpito a una gamba durante unacon un altroalla Wilmer Hutchins High School, undi, in Texas. Lo riferisce Abc News. Dopo l’intervento della polizia, la scuola è stata messa in sicurezza.

Ci sarebbe almeno un ferito nella sparatoria in un liceo di Dallas. Secondo quanto riporta Fox, un 17enne è stato colpito a una gamba ed è stato ricoverato.

La polizia è giunta immediatamente sul posto. Un 17enne è stato colpito a una gamba ed è stato ricoverato

