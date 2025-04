Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 16 aprile: Cruz mette alle strette Maria Antonia

Leggi su Movieplayer.it

Che cosa succederà nella puntata de Lain onda mercoledì 162025?è stanca del comportamento di, mentre Ayala prende una decisione molto importante. La puntata de Ladi mercoledì 16andrà in onda19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle: Ayala si troverà di fronte a una situazione che gli farà prendere una decisione drastica. Don Romulo dice a Petra di occuparsi di recuperare il denaro con Don Alonso ha donato al convento. Intanto,inizia a essere stanca del comportamento di. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La, Salvador è pronto a tutto per sposareFernandez, ma i .