Scontri nel derby stop trasferte per 3 giornate a tifosi di Roma e Lazio

Divieto di trasferta per i tifosi di Lazio e Roma per le prossime tre partite in calendario. Lo ha comunicato il ministero dell'Interno alla Figc, in seguito agli scontri e le violenze di domenica scorsa in occasione del derby della Capitale.

Roma, 15 aprile 2025 – Tre tifosi della Lazio e tre della Roma sono stati arrestati dalla polizia per aver preso parte ai violenti scontri prima del derby cella capitale, disputatosi domenica ...

Uno stop di tre giornate alle trasferte dei tifosi di Roma e Lazio è stato deciso dal Viminale dopo gli scontri del derby di domenica. Non sarà inoltre consentito di disputare di sera le partite a ...

