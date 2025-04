Tragedia del Natisone chiesto processo per quattro soccorritori il 19 settembre l8217udienza preliminare

preliminare per l'inchiesta sulla Tragedia del Natisone si terrà il prossimo 19 settembre. A comparire davanti al giudice del tribunale di Udine saranno quattro soccorritori, tre Vigili del Fuoco e un infermiere. La Procura ha chiesto il processo per omicidio colposo per i fatti del 31 maggio, quando Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, 20, 23 e 25 anni, vennero travolti e uccisi dal fiume. Leggi su Fanpage.it L'udienzaper l'inchiesta sulladelsi terrà il prossimo 19. A comparire davanti al giudice del tribunale di Udine saranno, tre Vigili del Fuoco e un infermiere. La Procura hailper omicidio colposo per i fatti del 31 maggio, quando Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, 20, 23 e 25 anni, vennero travolti e uccisi dal fiume.

Potrebbe interessarti anche:

Tragedia Natisone, legale vittime: "In 6 minuti si potevano salvare"

"Per salvare i ragazzi, l'elicottero avrebbe impiegato solo due minuti a testa, con verricello e ciambella, se fosse stato attivato in tempo utile. Dunque in sei minuti tutti sarebbero stati ...

Tragedia del Natisone, gli audio ai pompieri di Patrizia, annegata con due amici: “Vi prego, mandate un elicottero: non c’è più tempo”

A nove mesi dalla tragedia del Natisone, emergono nuovi dettagli sulle ultime drammatiche telefonate di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, i tre ragazzi annegati il 31 maggio scorso ...

La tragedia del Natisone, la madre di Patrizia: «Come è possibile che non abbiano sentito le grida di quei ragazzi disperati?»

Le famiglie hanno potuto ascoltare gli audio delle telefonate di richiesta d'aiuto dei tre ragazzi sull'isolotto di Premariacco. Raggelanti le risposte degli operatori

Tragedia del Natisone, chiesto processo per quattro soccorritori: il 19 settembre l'udienza preliminare. Tragedia Natisone, per la Procura questi gli errori. Natisone e la prima chiamata ai soccorsi, l'avvocato delle vittime: «Patrizia non si è espressa bene? Se anche. La tragedia del fiume Natisone: indagati vigili del fuoco e 112. Tragedia del Natisone, indagati tre vigili del fuoco e un infermiere del 118. I tre ragazzi morti sul Natisone «morirono per la negligenza nei soccorsi». Ne parlano su altre fonti

Secondo fanpage.it: Tragedia del Natisone, chiesto processo per quattro soccorritori: il 19 settembre l’udienza preliminare - L' udienza preliminare per l'inchiesta sulla tragedia del Natisone si terrà il prossimo 19 settembre. A comparire davanti al giudice del tribunale di Udine saranno quattro soccorritori.

Scrive msn.com: «Tragedia del Natisone, ritardi e omissioni»: la Procura di Udine chiede di processare 4 soccorritori - I pm: «L’elicottero partì troppo tardi». La difesa: «Superato il momento dei processi mediatici, arriva finalmente la fase in cui ci potremo confrontare davanti a un Giudice, terzo e imparziale» ...

Nota di rainews.it: Tragedia del Natisone, il 19 settembre la prima udienza per omicidio colposo - Le quattro persone indagate dovranno comparire davanti al gup del tribunale di Udine: si tratta di tre vigili del fuoco e di un operatore della Sores ...