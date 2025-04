WTA Stoccarda 2025 Jasmine Paolini liquida Eva Lys ed approda agli ottavi

Jasmine Paolini nel Porsche Tennis Grand Prix 2025 di tennis: l'azzurra, accreditata della quinta testa di serie, spazza via la wild card tedesca Eva Lys con il netto score di 6-2 6-1, maturato in appena un'ora e cinque minuti di gioco. agli ottavi l'italiana affronterà, sulla terra battuta indoor del WTA 500 di Stoccarda, in Germania, un'altra wild card di casa, ovvero la teutonica Jule Niemeier.Nel primo set l'azzurra piazza il break alla prima occasione, strappando il servizio all'avversaria a 15 nel quarto game, allungando sul 3-1. Paolini non riesce a confermare lo strappo, concedendo l'immediato controbreak ai vantaggi, ma nel sesto gioco toglie ancora la battuta alla teutonica, questa volta a 30, per il 4-2. L'italiana conferma l'allungo e si porta sul 5-2 non pesante, ma nell'ottavo game, al secondo set point, chiude i conti sul 6-2 in 35?.

