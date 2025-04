Forgotten Island Dreamworks si tuffa nella mitologia Data d’uscita e prime anticipazioni

Forgotten Island, nuovo titolo di punta targato Dreamworks Animation e Universal Pictures. L'uscita è fissata per venerdì 25 settembre, una finestra attualmente priva di concorrenti di pari richiamo.Una Data strategica per il grande debuttoQuesto potrebbe dare al film una posizione di vantaggio commerciale, collocandolo a una settimana di distanza da un progetto Warner Bros. non ancora annunciato ufficialmente e dal nuovo capitolo di Resident Evil diretto da Zach Cregger.Una commedia d'avventura tra leggende e misteriAnche se le informazioni sulla trama sono ancora poche, Forgotten Island si presenta come una commedia avventurosa ambientata su un'isola remota e selvaggia. Il cuore della storia ruoterà attorno a elementi tratti dalla mitologia filippina, scelta che offre spunti narrativi originali e visivamente affascinanti.

ecodelcinema.com riferisce: Dreamworks e Universal annunciano Forgotten Island: data di uscita e dettagli sul nuovo film d’animazione - Dreamworks Animation e Universal Pictures annunciano "Forgotten Island", un film d'animazione diretto da Joel Crawford e Januel Mercado, in arrivo il 25 settembre 2026, esplorando la mitologia filippi ...

Segnala cinema.everyeye.it: Forgotten Island, svelata la data d'uscita del nuovo film d'animazione Dreamworks! - Dreamworks Animation e Universal Pictures hanno appena annunciato la data di uscita del nuovo film d'animazione dal titolo Forgotten Island, scritto e diretto da Joel Crawford e Januel Mercado.