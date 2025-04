Anteprima24.it - Il congresso di Fratelli d’Italia a Molinara riconferma presidente Eugenio Salvatore

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolto con grande entusiasmo ilCittadino dinella storica sede del partito. L’evento, che ha visto la partecipazione attiva di molti iscritti e simpatizzanti locali, si è svolto sotto la supervisione del delegato del Coordinamento provinciale Carmine Agostinelli, Sindaco di San Bartolomeo in Galdo.Il rinnovo delle cariche ha rappresentato un momento importante per il partito, che ancora una volta ha visto ladiin veste di, a testimonianza dell’impegno profuso in questi anni nell’animare il partito a.Il nuovo coordinamento sarà formato da Fabio Baldino, Fabrizio Spagnoletti, Daniele Leonardis e Domenico Girolamo. L'articolo Ildiproviene da Anteprima24.