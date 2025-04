Mattarella ricoverato cos’è e a cosa serve il pacemaker

Mattarella sottoposto all'impianto di un pacemaker all’ospedale Santo Spirito di Roma. Si tratta di un intervento programmato, tanto che il Capo dello Stato ha svolto durante la giornata le normali attività. Ma cos'è e perché viene impiantato un pacemaker? È un dispositivo elettronico – grande come una monetina capace . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica Sergiosottoposto all'impianto di unall’ospedale Santo Spirito di Roma. Si tratta di un intervento programmato, tanto che il Capo dello Stato ha svolto durante la giornata le normali attività. Ma cos'è e perché viene impiantato un? È un dispositivo elettronico – grande come una monetina capace .

Potrebbe interessarti anche:

Il menù per Carlo e Camilla: spigola e carciofi. Cos’ha in serbo lo chef di Mattarella

Roma, 9 aprile 2025 – Penultimo giorno in Italia per re Carlo III e la regina consorte Camilla, atterrati lunedì all’aeroporto di Ciampino. Questa sera saranno ospiti al Quirinale per la cena di ...

Mattarella ricoverato a Roma per un problema cardiaco. Gli è stato applicato un pacemaker

Sergio Mattarella è ricoverato a Roma, all'Ospedale Santo Spirito, per un problema cardiaco. Gli è stato applicato un pacemaker: si tratta di un intervento programmato che...

Mattarella ricoverato all’ospedale Santo Spirito per impianto pacemaker

(Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma. —[email protected] (Web Info)

Mattarella ricoverato, cos'è e a cosa serve il pacemaker. Sergio Mattarella ricoverato a Roma, intervento programmato per il presidente della Repubblica: come sta. Sergio Mattarella ricoverato d'urgenza al Santo Spirito per un problema cardiaco, cos'è accaduto. Mattarella ricoverato, che cos’è il pacemaker e quanto dura la convalescenza. Il Presidente Mattarella ricoverato per un intervento programmato. Mattarella ricoverato in ospedale a Roma per impianto pacemaker: intervento programmato. Ne parlano su altre fonti