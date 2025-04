Replica La Promessa in streaming puntata 15 aprile 2025 Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 15 aprile 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Maria Antonia sarà molto spaventata dal comportamento di Cruz, sempre più sospettosa nei suoi confronti. La donna cercherà di sapere cosa succede da Don Lorenzo. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in Replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.

