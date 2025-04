Viviamo per l’opportunità

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-15

Vincent Kompany non sta pensando alle potenziali conseguenze del Bayern Monaco che esce dalla Champions League verso l'Inter, mentre lui e la sua squadra mantengono la convinzione che prevarranno.Le probabilità sono apparentemente impilate contro il Bayern, che la scorsa settimana ha perso la prima tappa per 2-1 all'Allianz Arena.La squadra di Kompany ha a che fare con una serie di infortuni, con Jamal Musiala, Dayot Upamecano e Alphonso Davies tra quelli non disponibili.Il Bayern è in una posizione eccellente per recuperare il titolo Bundesliga di Bayer Leverkusen, che guidano nella gara del titolo di sei punti nonostante il pareggio per 2-2 di sabato con il Borussia Dortmund.Ma le aspettative al Bayern si estendono oltre il dominio domestico e a Kompany è stata chiesto alla sua conferenza stampa pre-partita sulla possibilità che perdesse il suo lavoro se non riuscissero a produrre una svolta.