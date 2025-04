WTA Rouen 2025 avanzano Danilovic e Bouzas Maneiro Imprese Rosatello e Boisson

Rouen, con una seconda giornata caratterizzata da un fitto calendario di incontri. Superano il turno la serba Olga Danilovic e la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, firmano le Imprese di giornata Camilla Rosatello e la francese Lois Boisson.In apertura Jessika Ponchet piega 6-2 6-4, in un’ora e venticinque minuti, la connazionale Margaux Rouvroy. Vince un’autentica battaglia Olga Danilovic. La serba, testa di serie numero 3, supera 5-7 6-0 6-3, in due ore e quattordici minuti, la connazionale Aleksandra Krunic. La transalpina Lois Boisson, numero 303 del ranking, batte l’inglese Harriet Dart, in un’ora e diciotto minuti, con un perentorio 6-0 6-3.Si aggiudica un’autentica maratona Linda Fruhvirtova. La giocatrice ceca ribalta la differenza di classifica ed elimina, in due ore e cinquantadue minuti, la russa Anna Blinkova per 6-7 (5) 6-4 7-5. Oasport.it - WTA Rouen 2025, avanzano Danilovic e Bouzas Maneiro. Imprese Rosatello e Boisson Leggi su Oasport.it Entra nel vivo il torneo WTA di, con una seconda giornata caratterizzata da un fitto calendario di incontri. Superano il turno la serba Olgae la spagnola Jessica, firmano ledi giornata Camillae la francese Lois.In apertura Jessika Ponchet piega 6-2 6-4, in un’ora e venticinque minuti, la connazionale Margaux Rouvroy. Vince un’autentica battaglia Olga. La serba, testa di serie numero 3, supera 5-7 6-0 6-3, in due ore e quattordici minuti, la connazionale Aleksandra Krunic. La transalpina Lois, numero 303 del ranking, batte l’inglese Harriet Dart, in un’ora e diciotto minuti, con un perentorio 6-0 6-3.Si aggiudica un’autentica maratona Linda Fruhvirtova. La giocatrice ceca ribalta la differenza di classifica ed elimina, in due ore e cinquantadue minuti, la russa Anna Blinkova per 6-7 (5) 6-4 7-5.

Potrebbe interessarti anche:

WTA Rouen 2025, subito fuori McCartney Kessler e Bronzetti. Avanza Kalinina

Quattro incontri di primo turno caratterizzano il programma della prima giornata del torneo di Rouen, WTA 250 su terra battuta. Si ferma subito la corsa di Lucia Bronzetti, superata dalla ...

Wta Stoccarda, Rouen 2025: montepremi e prize money

Il montepremi e il prize money del Wta 500 di Stoccarda 2025 e del Wta 250 di Rouen 2025, tornei in programma dal 14 al 21 aprile. Dopo il Sunshine Double, il circuito femminile torna in Europa per ...

Tabellone Wta Rouen 2025: risultati e accoppiamenti

Il tabellone principale del torneo Wta 250 di Rouen 2025, in programma sulla terra rossa francese dal 14 al 20 aprile. Comincia la stagione della terra anche in campo femminile, e nella settimana ...

WTA Rouen: splendida Rosatello, batte Parks e vola al secondo turno. Italiani in campo martedì 15 aprile: Darderi e Cobolli a Monaco. Paolini a Stoccarda, Rosatello a Rouen. A che ora e dove vederli. WTA Stoccarda/Rouen: il debutto di Marc Lopez con Paolini in Germania. Attesa per il ritorno di Cornet in patria. Tennis Tracker: Djokovic e Kyrgios eliminati a Brisbane, out Sonego, avanzano Dimitrov e Osaka. WTA Rouen: Bronzetti subito eliminata da Rakotomanga Rajaonah. Indian Wells, Alcaraz supera Cerundolo: lo spagnolo sfiderà Draper in semifinale. Ne parlano su altre fonti

Riporta oasport.it: WTA Rouen, avanzano Danilovic e Bouzas Maneiro. Imprese Rosatello e Boisson - Entra nel vivo il torneo WTA di Rouen con una seconda giornata caratterizzata da un fitto calendario di incontri. Superano il turno la serba Olga ...

Secondo oasport.it: WTA Rouen 2025, subito fuori McCartney Kessler e Bronzetti. Avanza Kalinina - Quattro incontri di primo turno caratterizzano il programma della prima giornata del torneo di Rouen, WTA 250 su terra battuta. Si ferma subito la corsa ...

ubitennis.com comunica: WTA Rouen: splendida Rosatello, batte Parks e vola al secondo turno - Tennis - Italiani | Camilla batte la numero 53 del ranking mondiale e conquista la terza vittoria della carriera nel main draw di un torneo WTA: domani affronterà Ruse per continuare la sua settimana ...