Sergio Mattarella ricoverato al Santo Spirito le condizioni del presidente

presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato questa sera, martedì 15 aprile, all’ospedale romano Santo Spirito. Come sta e cosa è successo. Sergio Mattarella ricoverato al Santo Spirito: le condizioni del presidente (Ansa Foto) – notizie.comLe voci hanno cominciato a circolare pochi minuti fa. Un tam tam che ha destato preoccupazione tra gli italiani, soprattutto dopo che la notizia è stata confermata da alcuni siti. Dopo un po’ è arrivata anche la conferma ufficiale: il capo dello Stato Sergio Mattarella è stato ricoverato nella serata di oggi, martedì 15 aprile per un intervento programmato già da alcuni giorni.Nessun malore improvviso dunque, per l’inquilino del Quirinale che ha ottantatre anni, ma solo un‘operazione per l’impianto di un pacemaker, al quale si sottoporrà nelle prossime ore. Notizie.com - Sergio Mattarella ricoverato al Santo Spirito: le condizioni del presidente Leggi su Notizie.com Ildella Repubblicaè statoquesta sera, martedì 15 aprile, all’ospedale romano. Come sta e cosa è successo.al: ledel(Ansa Foto) – notizie.comLe voci hanno cominciato a circolare pochi minuti fa. Un tam tam che ha destato preoccupazione tra gli italiani, soprattutto dopo che la notizia è stata confermata da alcuni siti. Dopo un po’ è arrivata anche la conferma ufficiale: il capo dello Statoè statonella serata di oggi, martedì 15 aprile per un intervento programmato già da alcuni giorni.Nessun malore improvviso dunque, per l’inquilino del Quirinale che ha ottantatre anni, ma solo un‘operazione per l’impianto di un pacemaker, al quale si sottoporrà nelle prossime ore.

