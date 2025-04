Basket Reggio Emilia cede a Malaga in gara 2 e saluta la Champions League

Reggio Emilia lotta nella gara-2 dei quarti di finale della Basketball Champions League 2025 ma non basta contro l'Unicaja Malaga! Gli Emiliani dopo il -37 di gara-1 cedono per 72-82 di fronte al PalaBigi onorando comunque l'impegno e salutando così la competizione continentale FIBA. I campioni uscenti volano in semifinale dove affronteranno la vincente di AEK Atene-Nanterre. Sono 11 i punti equamente divisi per Tillie ed Ostekowski per gli ospiti, con Kenneth Faried top scorer dei padroni di casa con 16 punti e 14 punti per Jabari Smith.Avvio perfetto di Reggio Emilia con Cheatham sugli scudi (9-2), con Malaga che prende le misure ed accorcia grazie alla tripla di Osetkowski (15-10). 2/2 di Taylor a cronometro fermo (15-12), con Kenneth Faried che appoggia per il 17-12 che chiude la prima frazione.

