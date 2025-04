Inter Bayern Monaco Kompany e la rivelazione a sorpresa su San Siro l’ha detto davvero sul Meazza

Inter Bayern Monaco si avvicina e Kompany, tecnico dei bavaresi, ha parlato alla vigilia della gara di Champions League anche dello Stadio di San Siro. Un passaggio della sua conferenza: Kompany SU SAN Siro – «Non è uno stadio normale, è speciale. Ne stavo parlando prima, penso sia uno dei cinque stadi migliori: Camp Nou, Bernabeu, Wembley, Allianz Arena, San Siro. Magari ne dimentico qualcuno, ma questo è uno stadio speciale: l'unico vantaggio di essere qui con il Bayern è che dai nostri giocatori ci possiamo aspettare che siano pronti, che possano fare un passo in più per raccogliere ricordi speciali»

