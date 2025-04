Kostic Juve tira aria d’addio definitivo al serbo il Fenerbahce potrebbe riscattarlo a titolo definitivo I dettagli dell’operazione

Tuttosport ha analizzato la situazione dei calciatori della Juve attualmente in prestito ed i loro possibili riscatti. Uno dei giocatori che potrebbe salutare definitivamente i colori bianconeri potrebbe essere Filip Kostic.

Ceduto a inizio settembre scorso in prestito al Fenerbahce di José Mourinho, l'esterno serbo dovrebbe rimanere in Turchia. Dalla sua cessione definitiva potrebbero maturare ben 5 milioni di euro.

