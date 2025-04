WWE Randy Orton protagonista del poster di Backlash

Backlash, che si terrà il 10 maggio prossimo all'Enterprise Center di St. Louis, in Missouri. E vista la location, uno dei protagonisti dell'evento non poteva che essere Randy Orton.Un ultimo scontro con John Cena all'orizzonte?Come annunciato da Triple H sui social media, infatti, la Vipera è il protagonista della locandina dell'evento, che si tiene proprio nella sua città di provenienza.For every #WrestleMania moment. there is a Backlash. #WWEBacklash is live from Enterprise Center in St. Louis on May 10th. pic.twitter.com/z2i6y04I0r— Triple H (@TripleH) April 15, 2025Le vendite dell'evento tra l'altro stanno andando a gonfie vele, con più di 11mila biglietti già distribuiti: sicuramente tra i fattori che hanno contribuito c'è anche la presenza, già annunciata, di John Cena, come parte del suo tour di addio.

