Mamma vado in palestra ma poi non torna più a casa Martino Caldarelli scompare nel nulla

Martino Caldarelli, 48 anni, originario di Isola del Gran Sasso, scomparso da venerdì pomeriggio. L’uomo, che vive con la madre nella frazione di San Pietro, era uscito di casa dicendo che si sarebbe recato in palestra, ma da quel momento si sono perse completamente le sue tracce.Caldarelli ha lasciato l’abitazione a bordo della sua Fiat Panda rossa, intorno alle 14:30, con l’intenzione – secondo quanto riferito ai familiari – di andare a Val Vomano per allenarsi. Tuttavia, in palestra non è mai arrivato e l’auto non è stata più vista da nessuno. L’allarme è scattato la sera stessa, quando l’uomo non ha fatto ritorno per cena e ogni tentativo di contattarlo al cellulare è risultato inutile.Le indagini si sono intensificate nelle ore successive. Thesocialpost.it - “Mamma, vado in palestra”, ma poi non torna più a casa. Martino Caldarelli scompare nel nulla Leggi su Thesocialpost.it Continuano senza sosta le ricerche di, 48 anni, originario di Isola del Gran Sasso, scomparso da venerdì pomeriggio. L’uomo, che vive con la madre nella frazione di San Pietro, era uscito didicendo che si sarebbe recato in, ma da quel momento si sono perse completamente le sue tracce.ha lasciato l’abitazione a bordo della sua Fiat Panda rossa, intorno alle 14:30, con l’intenzione – secondo quanto riferito ai familiari – di andare a Val Vomano per allenarsi. Tuttavia, innon è mai arrivato e l’auto non è stata più vista da nessuno. L’allarme è scattato la sera stessa, quando l’uomo non ha fatto ritorno per cena e ogni tentativo di contattarlo al cellulare è risultato inutile.Le indagini si sono intensificate nelle ore successive.

