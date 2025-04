Pennelli alla mano la magia della Pasqua prende vita ad Aiello del Sabato

Pasqua per grandi e picciniColorare le uova e divertirsi insieme: un Sabato di creatività alla Società Operaia di Aiello del SabatoAppuntamento Sabato 19 aprileSabato mattina, 19 aprile, alle ore 10 presso i locali della Societa' Operaia di Aiello del Sabato. Avellinotoday.it - Pennelli alla mano: la magia della Pasqua prende vita ad Aiello del Sabato Leggi su Avellinotoday.it Laboratorio diper grandi e picciniColorare le uova e divertirsi insieme: undi creativitàSocietà Operaia didelAppuntamento19 aprilemattina, 19 aprile, alle ore 10 presso i localiSocieta' Operaia didel

Potrebbe interessarti anche:

Rapina a mano armata in sala slot: 4 arresti nel Milanese [VIDEO]

AGI - Quattro cittadini italiani sono stati arrestati dai carabinieri di Rho per una rapina a mano armata in una sala slot di Pessano con Bornago, nel Milanese. Due di loro erano rimasti nell'auto, ...

Per avere bicipiti potenti e scolpiti, non è questione di magia, ma di allenamento

Gli esercizi per bicipiti sono la tua ossessione e sei alla ricerca di un allenamento braccia per avere bicipiti potenti e scolpiti, di quelli che riempiono le magliette e non passano inosservati, ...

Bologna, rapina a mano armata: arrestati tre cinesi

Tre persone erano entrate armate di pistola nin un centro massaggi e avevano costretto la titolare a consegnare loro il contenuto della cassa

Pennelli alla mano: la magia della Pasqua prende vita ad Aiello del Sabato. Ne parlano su altre fonti

msn.com comunica: Pasqua 2025 a Vienna: magia e tradizione tra i mercatini più belli della città - Uova dipinte a mano, decorazioni ... delle celebrazioni pasquali viennesi, il mercatino del Castello di Schönbrunn è un appuntamento che mescola tradizione e magia. Oltre agli splendidi stand ...