Usa sparatoria in un liceo del Texas

sparatoria in un liceo di Dallas. Secondo quanto riporta Fox, un 17enne è stato colpito a una gamba ed è stato ricoverato. Tgcom24.mediaset.it - Usa, sparatoria in un liceo del Texas Leggi su Tgcom24.mediaset.it Ci sarebbe almeno un ferito nellain undi Dallas. Secondo quanto riporta Fox, un 17enne è stato colpito a una gamba ed è stato ricoverato.

'Sparatoria in un liceo del Texas, polizia sul posto'

La polizia sta rispondendo a quella che appare una possibile sparatoria in un liceo di Dallas, Texas. Lo riporta Cnn sottolineando come al momento non si hanno notizie di possibili feriti.

repubblica.it riferisce: Usa, sparatoria in un liceo in Texas: ferito uno studente - Una sparatoria è avvenuta in un liceo nell'area di Dallas, Texas. La polizia ha circondato tutto l'edificio. Al momento i media locali parlano di uno studente di 17 anni colpito a una gamba. Le ...

Segnala msn.com: Usa,"sparatoria in un liceo del Texas - Sergio Mattarella ricoverato, il presidente della Repubblica in ospedale per un intervento programmato Xi colpisce Boeing: la Cina ordina di non ritirare i nuovi aerei (e ferma anche i pezzi di ...

Lo riporta ansa.it: Cnn, 'sparatoria in un liceo del Texas, polizia sul posto' - La polizia sta rispondendo a quella che appare una possibile sparatoria in un liceo di Dallas, Texas. Lo riporta Cnn sottolineando come al momento non si hanno notizie di possibili feriti. (ANSA). (AN ...